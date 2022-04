Addio alla maestra Maria Di Stefano: "Custodite il suo sorriso"

In tanti, domenica pomeriggio, hanno voluto stringersi ai familiari di Maria Di Stefano, la maestra di scuola di 64 anni vittima del drammatico investimento avvenuto a Vasto in via Giulio Cesare.

La Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo era gremita per il funerale: una sentita testimonianza di affetto e vicinanza alla famiglia, colpita da un evento luttuoso scioccante.

Il rito religioso è stato concelebrato dal parroco, don Antonio Totaro, e da don Alberto Conti, parroco di Castelguidone, località del Vastese interno di origine dell'insegnante.

"Ci ha lasciato un esempio ricco di umanità, ha accompagnato nella crescita culturale, civile e sociale i suoi alunni. Custodite la sua memoria, quella dei suoi abbracci e del suo amore. La vita ha bisogno più che mai di essere accompagnata dal suo sorriso e ringrazio il Signore per il tempo che ce l'ha donata", ha detto, nell'omelia, don Alberto Conti.

Un gruppo di alunni, all'uscita della bara dal sacro tempio, ha liberato in volo tanti palloncini bianchi.