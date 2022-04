Messa in sicurezza del Parcheggio “Papa Giovanni Paolo II" e lavori per il nuovo polo scolastico a Monteodorisio

Interventi importanti a Monteodorisio. Nella seduta della Giunta comunale del 7 aprile, è stato approvato il progetto per la messa in sicurezza del Parcheggio “Papa Giovanni Paolo II”, grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Abruzzo di € 220.890,50. Un intervento mirato al consolidamento delle strutture fondali, con opere di drenaggio.

“Grazie a questi interventi strutturali”, comunica il Vicesindaco Alessandro Mucci, “avremo la possibilità di ricavare al piano terra un locale polivalente con servizi igienici annessi, a servizio del Santuario Madonna delle Grazie e dell’intera comunità. Un’opera fortemente voluta in risposta alle criticità rilevate, soprattutto per la presenza di acqua che stagna al secondo livello sotto-strada”

Inoltre, con la delibera di Giunta n. 23 del 29/03/2022, si è concluso l’ITER per l’annullamento della convenzione con il progettista e direttore dei lavori, a seguito di quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione che ha decurtato le spese tecniche dal finanziamento ottenuto “ritenendole non ammissibili per grave violazione di legge accertata in seguito ad attività di monitoraggio”.

“L’obiettivo per questo primo lotto di lavori”, informa il Sindaco, Catia Di Fabio, “rimane quello di dare una “nuova casa” ai bambini e ragazzi della scuola dell’Infanzia e della scuola Media; quindi, attingeremo ai fondi del nostro bilancio comunale per incaricare il nuovo Direttore dei lavori e portare a termine l’opera nel più breve tempo possibile”.