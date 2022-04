Settimana Santa a Cupello

Manca ormai poco alla celebrazione della Pasqua. Anche a Cupello, nella Parrocchia della Natività di Maria Santissima, il parroco Don Nicola Florio ha stilato un programma di tutti i momenti a cui la comunità è chiamata a partecipare, per prepararsi al giorno della Resurrezione di Cristo.

Si parte questa domenica con la Celebrazione delle Palme, attraverso quattro celebrazioni a cui fedeli possono accedere. La Santa Messa solenne si terrà, tempo permettendo, alle 11.15 in Piazza Garibaldi, affinchè tutti i cupellesi che vorranno potranno partecipare. Fondamentali saranno poi le tre giornate del Triduo Pasquale, che inizieranno giovedì 14 aprile con la Celebrazione della Cena del Signore, alle ore 18.30. Il giorno successivo, alle ore 17.30 si terrà la Celebrazione della Passione del Signore, anche questa volta in Piazza Garibaldi, a cui seguirà la processione, che dopo due anni può finalmente tornare tra le strade del paese. Infine, il Triduo si concluderà sabato 16 con la Veglia Pasquale, in programma alle 21.30. Il programma termina con la Domenica di Pasqua, 17 aprile, nella quale ci saranno tre celebrazioni, tra cui quella solenne, tempo permettendo in Piazza Garibaldi, alle ore 11.15.

È possibile leggere il programma completo in allegato con l’articolo, oppure sul profilo Facebook della Parrocchia della Natività di Maria Santissima.