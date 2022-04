“Un albero per il futuro”: al via il progetto ambientale della scuola primaria Peluzzo

Tutti gli alunni del plesso “G.Peluzzo” della Scuola primaria della Nuova Direzione Didattica Vasto hanno aderito al Progetto Nazionale di Educazione Ambientale "un albero per il futuro" coordinato dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica .

Giovedì 7 aprile alle ore 10.00 nel cortile del plesso G. Peluzzo in presenza dell'esperto agronomo dott. Francesco Marsico, della dirigente dott.ssa Delle Donne Concetta, di tutti i docenti, gli alunni hanno provveduto alla messa in dimora del “Ficus macrophylla, l’albero di G. Falcone”, che ha dato il via alla formazione del "Grande bosco diffuso" con le altre piante autoctone che la nostra scuola riceverà nel triennio del progetto. Le varie specie saranno visibili su un'apposita piattaforma web che monitorerà la loro crescita e lo stoccaggio di co2.L 'albero di G. Falcone concorrerà a sensibilizzare i bambini al tema dell'impegno sociale ma anche all'importanza della salvaguardia ambientale. Vivace e entusiasmante la partecipazione degli alunni che con impegno hanno saputo ben onorare la memoria del grande magistrato rivolgendo parole di stima, di rispetto di ciò che lui ha rappresentato nella lotta contro le mafie.