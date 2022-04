Medicina della D'Annunzio entra nella classifica dei migliori programmi di studio universitari del mondo

Medicina entra per la prima volta nella classifica del QS World University Rankings by Subject 2022, dove si è classificata nella fascia 501-550 al mondo. Dei soli 31 Atenei italiani presenti nella classifica QS per Medicina, la “d’Annunzio”, unico Ateneo abruzzese, è al 23° posto.

QS World University Rankings è la classifica mondiale delle Università pubblicata ogni anno. E’ tra le più rigorose e prestigiose. Ha lo scopo di aiutare i potenziali studenti a identificare le scuole leader a livello mondiale nel campo prescelto. La classifica QS è compilata utilizzando sondaggi globali di QS su accademici e datori di lavoro, che vengono utilizzati per valutare la reputazione internazionale delle istituzioni in ogni materia. Ci sono poi due altri indicatori che valutano l'impatto della ricerca, sulla base delle citazioni per articolo scientifico e dell'h-index. Questi dati provengono dal database Scopus di Elsevier, il database di citazioni di ricerca più completo al mondo.

Da quest’anno è stato inserito un nuovo indicatore: l’International Research Network (IRN) che mette in luce le collaborazioni di ricerca internazionale. Le Università oggetto di analisi a livello mondiale sono state 1.543, con 14,7 milioni di articoli e quasi 96 milioni di citazioni e survey reputazionali valutati su un campione di oltre 130.000 accademici.