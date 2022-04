Dolore e sconcerto per la morte della maestra Maria Di Stefano

Sconcerto e tanta tristezza per la tragica fine di Maria Di Stefano, maestra di scuola, rimasta coinvolta nell'incidente di ieri mattina avvenuto in via Giulio Cesare a Vasto.

Maria Di Stefano è stata investita mortalmente da un'auto il cui conducente, dopo un malore, ne ha perso il controllo con la vettura finita nell'area di parcheggio della Farmacia Pietrocola dove la donna si trovava.

Originaria di Castelguidone, da anni viveva a Vasto e nel corso della sua carriera ha vissuto esperienze lavorative in diverse sedi scolastiche del territorio, tra Gissi, Carpineto Sinello e San Salvo, per concludere il suo percorso professionale alla primaria "Martella" dell'Istituto Comprensivo “Rossetti”, fino al recente pensionamento.

Unanime il buon ricordo e tanti i sentimenti di vicinanza e partecipazione all'immenso dolore della famiglia per una perdita scioccante.