Davide Centofanti e Maurizio Natale: ricordo sempre vivo

Nella palestra Centofanti-Natale, al quartiere San Paolo, l’Amministrazione comunale ha voluto portare un omaggio floreale per ricordare le vittime del terremoto dell'Aquila.

Erano presenti, insieme al sindaco Francesco Menna e all'assessore all'Istruzione Anna Bosco, la dottoressa Giuliana Tamburro, che nel sisma ha perso il padre, la sorella e il nipotino, e Grazia Malatesta, mamma di Davide Centofanti, giovane universitario vastese tra le vittime del terremoto aquilano con Maurizio Natale, di Monteodorisio, i due ragazzi alla memoria dei quali la palestra è stata intitolata nel 2019.

"Un luogo quello in cui siamo - ha detto il sindaco - dedicato alle vittime del sisma ed in particolare a quelle del nostro territorio. Il mondo da quella tragedia è cambiato e si è intervenuti con leggi sulla sismicità e la sicurezza. Interventi che purtroppo arrivano sempre dopo gli accadimenti. È importante ricordare e lasciare un segno per non dimenticare ".

"Con questo piccolo gesto ma sincero - ha aggiunto l'assessore Bosco - abbiamo pensato di interpretare i sentimenti di vicinanza di tutti i vastesi. Da questa triste vicenda si è aperta una nuova pagina di storia, di consapevolezza".

La preghiera e la benedizione sono state affidate al parroco di San Paolo Don Gianni Sciorra, alla presenza dei ragazzi dell'Enjoy Volley Vasto, presenti prima dell’allenamento.