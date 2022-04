Variante alla Statale 16 a Vasto, 'no' ai progetti Anas a maggioranza

Il ‘no’ ai progetti Anas per la Variante alla Statale 16 a Vasto passa a maggioranza in Consiglio comunale, convocato alla vigilia della Conferenza di Servizi preliminare sulla questione in programma oggi a Pescara.

Centrosinistra unito nel respingere le ipotesi Anas e alla maggioranza ha unito il suo voto anche Alessandra Cappa. ‘Sì’ del centrodestra, invece, alla cosiddetta ‘ipotesi’ D che prevede l'arretramento dell'arteria nazionale dell'attuale tracciato nella fascia Vasto Marina Sud (Montevecchio)-San Salvo Marina.

“Come facciamo a fidarci di Anas? Non abbiamo condiviso nulla con Anas – ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna, durante l’assise civica – nemmeno una telefonata è arrivata in Comune per avvisarci quando Anas ha deciso di realizzare i carotaggi. Come facciamo noi a condividere se loro non hanno mai condiviso nulla con noi? Bisogna volgere lo sguardo altrove. Speravo ci fosse unità di intenti su questa vicenda, purtroppo non registro questo clima. Mi spiace molto aver appreso solo dalla stampa cosa è stato deciso in Regione e che la minoranza di centrodestra si sia allineata. Spero che la Regione torni sui suoi passi. Alla Conferenza di servizi porteremo, quindi, l’unica posizione che vuole il bene del nostro meraviglioso territorio: un netto no a progetti che danneggerebbero questa città in maniera irrimediabile”.