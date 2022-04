“#Merito tuo”, la comunità di Monteodorisio premia i meriti

Domenica 3 aprile nell’Auditorium “Sordello da Goito” l’amministrazione comunale di Monteodorisio ha voluto premiare chi nell’ultimo anno 2021, grazie all’impegno, alla perseveranza e alla voglia di riuscire, ha raggiunto un obiettivo personale rendendo orgogliosa la comunità di Monteodorisio, con un premio speciale a coloro che si sono impegnati nella prevenzione al Covid 19.

Sono stati consegnati dei riconoscimenti a 20 ragazzi che, nell' ultimo anno, si sono distinti per i brillanti risultati raggiunti nello studio. Sono stati premiati: Antonio Argentieri, pasticcere di fama internazionale, Luciana Mucci, Dirigente medico presso l'AIFA, Giulio Raimondi, pioniere di importanti studi sull'idrogeno e Simona Di Candilo, in rappresentanza della Tenuta Oderisio, azienda vitivinicola che sta ricevendo numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. “I loro traguardi professionali”, ha detto il sindaco Catia Di Fabio, “sono degni di merito e portano alto il nome di Monteodorisio in Italia e all'estero!”

Infine, sono stati ringraziati i medici, gli infermieri, il Luogotenente Zilli che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro competenze per la nostra comunità, attraverso le campagne di screening e di vaccinazione, per contrastare il covid 19. Un ricordo speciale del concittadino Marcello Di Giacomo, salito in cielo nel 2021.