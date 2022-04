'No' alla Variante con viadotti e gallerie a Vasto, delibera della Giunta Marsilio

In riferimento alla proposta dell'Anas di Variante alla Statale 16 nel tratto Vasto-San Salvo, la Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha approvato una delibera nella quale viene ribadita la totale contrarietà alla realizzazione di viadotti e gallerie che potrebbe insistere sul costone orientale di Vasto. Nel contempo ha dato parere favorevole alla proposta progettuale relativa al lotto 2, 3 e 4, nel tratto tra Vasto Marina e San Salvo.

La realizzazione di questa nuova arteria viaria, su cui anche il Consiglio comunale di San Salvo ha espresso parere favorevole per il tratto di competenza, andrebbe a delocalizzare la Statale 16 dall’attuale percorso caratterizzato da una forte urbanizzazione, con presenza anche di alberghi e impianti sportivi, che mette a rischio la pubblica incolumità. Per quanto riguarda il primo lotto è stato dato parere positivo alla cosiddetta ‘opzione zero’ che prevede una sostanziale messa in sicurezza e miglioramento del tracciato esistente. Un tratto già di proprietà dell’Anas su cui i lavori potrebbero cominciare in un breve lasso di tempo.

La Giunta ha anche ritenuto strategica l’infrastruttura viaria denominata ‘Strada a Scorrimento Veloce Variante S.S. 16 – Circonvallazione di Vasto’ proposta dalla Provincia di Chieti e di cui ha già redatto il progetto preliminare, mediante l’individuazione di un nuovo tracciato che permetta il collegamento Nord-Sud senza attraversare, in particolare, il centro urbano di Vasto Marina. Tra le altre opere che la Regione ha ritenuto strategiche ci sono la viabilità di raccordo tra i caselli autostradali A14 Vasto Nord-Vasto Sud, mediante sistemazione e adeguamento funzionale delle strade di Fondo Valle e di Bonifica Sinello-Cena-Moro-Treste, e la realizzazione del nuovo casello autostradale A14 "Vasto Centro" in località Sant’Antonio Abate e relativi raccordi di accesso. Su queste ultime opere la Regione Abruzzo sarà impegnata con il Governo e con gli enti preposti al fine di individuare le necessarie forme di finanziamento.