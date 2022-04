Dal 4 all'8 aprile è aperta la vaccinazione a Vasto presso il Distretto Sanitario di Base di Via Michetti nell'Ambulatorio SIESP.

E’ indispensabile la prenotazione su http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Per le vaccinazioni over 12: il 6 e l’8 aprile dalle 15:00 alle 18:00, mentre per le vaccinazioni pediatriche, 5-11 anni l’08 aprile dalle ore 09:00 alle 12:00.