Ciak, si gira! Punta Aderci diventa set cinematografico

Vasto si è trasformata in un set cinematografico facendo da sfondo ad alcune scene del film "La Seconda Via", per la regia di Alessandro Garilli.

“Il ciak è stato battuto nella meravigliosa riserva di Punta Aderci, che in tutto il suo splendore, godrà dell'occasione di essere vista e conosciuta anche attraverso il grande schermo - commenta Licia Fioravante, vice sindaco e assessore al Turismo - . Un ringraziamento ai colleghi Gabriele Barisano e Alessandro D'Elisa per la preziosa collaborazione”.

‘La Seconda Via’ - si legge su movietele.it - è il primo film sulla ritirata di Russia, la battaglia di Nikolajewka, combattuta dagli alpini il 26 gennaio del 1943 che costò la vita a migliaia uomini. Nel cast Nicola Adobati, Simone Coppo, Giusto Cucchiarini, Ugo Piva, Matteo Ramundo e Stefano Zanell. E' liberamente ispirato al libro "Ritorno" (ed. Mursia) di Nelson Cenci, amico del regista e forte sostenitore della realizzazione della pellicola cinematografica.

Alessandro Garilli, regista e sceneggiatore, ha spaziato dall'ambito cinematografico a quello video sperimentale, pubblicitario e teatrale, ricevendo riconoscimenti nazionali e internazionali. Ha scritto e diretto il cortometraggio "Io sono Rosa Parks" vincitore del premio "Miglior messaggio G2" nella sezione MigrArti alla 75ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica nel 2018.

‘La Seconda Via’ è una coproduzione italo-slovena.