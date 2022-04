Il valore della donazione all’I.T.E. di Gissi

Si è svolta questa mattina, 2 aprile 2022, presso l’Istituto Tecnico Economico “G. Spataro” di Gissi, un’interessante assemblea, fortemente voluta dagli studenti, focalizzata sulla tematica della donazione, di sangue e non solo. Con il prezioso supporto dei volontari dell’AVIS di San Buono, ragazze e ragazzi hanno riflettuto sull’argomento, esercitandosi in esperienze di cittadinanza attiva.

La prima parte della mattinata è stata dedicata ad una breve ma efficace presentazione dell’Associazione e delle sue finalità, ma soprattutto della donazione di sangue: motivazioni, modalità operative, etica del donatore. Dopo la proiezione di un video sull’argomento, è stato presentato il progetto operativo: studentesse e studenti, divisi in team di lavoro, sono stati chiamati ad avviare la realizzazione di una campagna comunicativa sulla donazione, che continueranno nei prossimi giorni. Attraverso il profilo Instagram sarà poi possibile esprimere la propria preferenza sul lavoro più efficace.

AVIS è costantemente impegnata nella promozione del dono, del volontariato e della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni e proprio il contatto diretto con gli studenti nell’ambito di incontri formativi rappresenta uno dei canali privilegiati per diffondere i valori della solidarietà e della generosità.

L’I.T.E. “G. Spataro” di Gissi ringrazia il Presidente dell’AVIS di San Buono, Davide Cupaiolo, e i Volontari Emanuele Cupaiolo, Maria Grazia Valentini, Filippo D’Ortona e Matteo Del Negro – studente della Scuola – per il prezioso contributo, per la disponibilità e per l’esempio di impegno generoso e di cittadinanza consapevole e responsabile.