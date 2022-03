Pena residua da scontare per spaccio di droga e rapina impropria, scatta l'arresto

I Carabinieri della Stazione di Cupello hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene, un 39enne originario di Vasto, D.F. le iniziali fornite, condannato ad una pena complessiva di 3 anni di reclusione e 3.000 euro di multa.

La disposizione, dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica de L’Aquila, scaturisce da due condanne relative a precedenti arresti operati dai Carabinieri di Vasto e Cupello nel 2013 e nel 2019.

Nel primo caso i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vasto arrestarono D.F. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso, al termine di un inseguimento per le vie del centro, di 60 grammi di eroina, ritenuti, per quantitativo, destinati alla cessione a terzi. Per tale reato venne condannato ad 1 anno di reclusione, anche nel giudizio di appello. Nel secondo i militari della Stazione di Cupello, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Vasto, intervennero per una rapina impropria commessa in danno di un'anziana a Cupello. In quella circostanza il condannato, in concorso con un complice, sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, aggredì la donna portandole via il borsellino con un’esigua somma di danaro e causandone la caduta a seguito della quale riportò lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni dagli operatori sanitari del Pronto Soccorso di Vasto. Le successive e rapide ricerche, anche grazie alle preziose indicazioni di cittadini del luogo, consentirono di individuare i due quasi nell’immediatezza ed arrestarli. Per tali reati D.F. è stato riconosciuto colpevole anche nel giudizio di appello e condannato alla pena di anni 2 di reclusione, parte della quale scontata tra detenzione in carcere e arresti domiciliari.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo, rintracciato a Cupello, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lanciano dove dovrà espiare il residuo di pena di anni 2, mesi 5 e giorni 21 di reclusione.