Ruspe in azione a Fosso Marino

Hanno preso il via i lavori programmati di manutenzione ordinaria e di riqualificazione ambientale di Fosso Marino.

L’intervento, previa acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica del Servizio Urbanistica del Comune di Vasto dopo il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo ed il nulla osta dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto in ottemperanza a quanto disposto dalla superiore Capitaneria di Porto di Ortona, consiste "nella rimozione della sabbia e dei materiali da Fosso Marino al fine di agevolare l’opera di difesa idraulica, oltre alle operazioni di pulizia dell’arenile dalla vegetazione infestante”.

Un intervento, affidato all'impresa Edilflorio di Vasto con uno stanziamento di circa 70.000 euro, che si rende necessario “per far fronte - era stato evidenziato - sia allo stato di degrado ambientale che limita l’utilizzabilità del tratto dell’arenile, sia per scongiurare, in caso di eventi meteorologici particolarmente avversi, un eventuale danno strutturale allo scatolare dovuto all’elevata pressione per l’intenso afflusso idrico”.

“L’intervento ha carattere di estrema urgenza e non è più rinviabile che consentirà di garantire la pulizia e mettere in sicurezza un’ampia area del litorale vastese”, aveva evidenziato giorni fa il sindaco di Vasto, Francesco Menna.