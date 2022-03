'Keep racism out' nelle Scuole dell’Istituto “Spataro” di Gissi

Gli alunni e gli insegnanti delle Scuole Primarie di Carpineto Sinello, Gissi e Guilmi, dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi, hanno partecipato alla “Settimana d’azione contro il razzismo” organizzata dall’UNAR. L’evento è realizzato ogni anno in occasione della celebrazione in tutto il mondo della “Giornata per l’eliminazione delle discriminazioni razziali”, fissata nella data del 21 marzo dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a ricordo del massacro perpetrato dalla polizia sudafricana nel 1960, a Sharpeville, di 69 manifestanti che protestavano pacificamente contro le leggi razziste emanate dal regime dell’apartheid. L’edizione 2022, è incentrata sul tema “Voci per un’azione contro il razzismo”.

Anche i bambini della scuola primaria sono abbastanza grandi per capire cosa sia l’uguaglianza ai fini dell’accettazione delle diversità. È giusto che la scuola affronti queste tematiche per combattere comportamenti razzisti e sostenere il diritto di ogni persona ad essere trattata con rispetto e dignità. Gli alunni sono stati guidati in attività di conversazione e riflessione sull’esperienza di convivenza che vivono quotidianamente nelle loro scuole, dove sono presenti bambini di diversa nazionalità. Il collegamento online con i ragazzi e la psicologa dei Centri per Minori non Accompagnati, presenti nei paesi, ha contribuito a conoscere ed approfondire aspetti sulla provenienza, sul colore della pelle, sulla lingua…I bambini sono stati invitati a produrre i propri autoritratti per evidenziare le differenze fisiche e di carattere di ciascuno. Da questa attività sono emerse anche le differenze nella cultura e nella religione ma anche i tanti aspetti in comune. Ognuno di loro ha concluso che è bello essere diversi anche se, a volte, possono esserci delle incomprensioni. Queste si superano con la tolleranza reciproca ed imparando a relazionarsi in modo naturale con chi è diverso, perché l’apparenza non determina l’essenza o il carattere delle persone, arrivando a concludere che OGNUNO DI NOI E’ UNICO E IRRIPETIBILE ED HA IL DIRITTO DI VIVERE E DI ESSERE RISPETTATO.