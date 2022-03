Termina lâ€™attivitÃ  dell'Hub Vaccinale di Vasto

La Hub Vaccinale di Vasto termina la sua attività. Come da disposizione aziendale dal 01 aprile le attività vaccinali saranno ricondotte all'interno degli ambulatori del SIESP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) della ASL. Gli Hub di Chieti e Lanciano sono stati individuati come Hub per l'accoglienza degli Ucraini e continueranno a svolgere anche l'attività Vaccinale anti Covid secondo gli orari in corso.

Quindi giovedì 31 marzo ci sarà l'ultima vaccinazione. Grandissimo è stato l’impegno di tanti volontari che tutti insieme, per tanti mesi, hanno garantito una bellissima testimonianza di condivisione.