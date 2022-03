Modifiche al senso di marcia di alcune strade del centro di Vasto

“Nei prossimi giorni saranno installati i cartelli stradali che indicheranno la modifica della viabilità di alcune strade del centro cittadino. Cambieranno infatti - hanno dichiarato nel corso di una conferenza stampa, questa mattina il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega alla Polizia Municipale, Carlo Della Penna - i sensi di marcia dell’anello stradale ricompreso tra Via Conti Montecchi, Via Michetti, Via Pantini e parte di Viale D’Annunzio.

Strade dove sono emerse delle criticità per gli automobilisti, segnalate in particolare dai residenti e dai titolari di attività commerciali della zona - hanno evidenziato Menna e Della Penna - all’Amministrazione comunale, che ha provveduto a rendere le arterie più sicure apportando delle modifiche alla circolazione. Strade che rappresentano un importante collegamento viario nella zona centrale della città. Ringraziamo il comandante della Polizia locale, Pino Del Moro e gli uffici per il lavoro svolto”.

I provvedimenti:

1. inversione del senso unico di marcia in Via Conti Montecchi con direzione di marcia da Via Michetti a Via Madonna dell’Asilo;

2. inversione del senso unico di marcia in Via Pantini con direzione di marcia da Via Madonna dell’Asilo a Via Michetti;

3. inversione del senso unico di marcia in Via Michetti (tratto compreso da Viale D’Annunzio a Via Pantini) con direzione unico di marcia da Via Pantini a Viale D’Annunzio;

4. inversione del senso di marcia in Viale D’Annunzio (tratto compreso da Via Michetti a Via Madonna dell’Asilo) con direzione di marcia da Via Michetti a Via Madonna dell’Asilo;

5. segnale verticale di fermarsi e dare precedenza con corrispondente linea trasversale di arresto con sottostante direzione obbligatoria a sinistra posto all’intersezione tra Via Conti Montecchi e Via Madonna dell’Asilo;

6. segnale verticale di fermarsi e dare precedenza con corrispondente linea trasversale di arresto con sottostante direzione obbligatoria a sinistra posto all’intersezione tra Via Pantini e Via Michetti;

7. segnale verticale di fermarsi e dare precedenza con corrispondente linea trasversale di arresto con sottostante direzione obbligatoria a sinistra con ulteriore pannello integrativo “sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00” - posto all’intersezione tra Via Via Michetti e Viale D’Annunzio;

8. segnale verticale di fermarsi e dare precedenza (fig. II 37 Art. 107) con corrispondente linea trasversale di arresto (fig. II 432 /a – stop-) con sottostante direzione obbligatoria a sinistra ( fig. II 80/c Art. 122) posto all’intersezione tra Viale D’Annunzio e Via Madonna dell’Asilo (All. 4/A);

9. segnale verticale di fermarsi e dare precedenza con corrispondente linea trasversale di arresto (con sottostante direzione obbligatoria a destra con ulteriore pannello integrativo “sabato dalle ore 06.00 alle ore 14.00” - posto all’intersezione tra Via Ancona e Viale D’Annunzio (All. 5);

10. preavviso di direzione obbligatoria a destra a tutti i veicoli provenienti da Via Alfieri;

11. direzione obbligatoria a destra a tutti i veicoli provenienti da Via Gonzaga e diretti in Via Michetti.