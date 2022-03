Le classi quarte della scuola Peluzzo e Incoronata conoscono la Guardia Costiera

I ragazzi delle classi quarte delle scuole “G. Peluzzo” e “Incoronata” della Nuova Direzione Didattica, nella seconda giornata della Settimana della Cittadinanza, hanno continuato ad approfondire molte tematiche relative all'ambiente mare, approfondendo il ruolo e la funzione del corpo della Guardia Costiera.

Per questo motivo hanno avuto modo di intervistare a scuola il secondo capo scelto della Capitaneria di Porto Alessio Lucci, che con un linguaggio semplice, ha illustrato i compiti principali del Corpo e risposto alle tante e curiose domande dei bambini. Ha spiegato che la Guardia Costiera è uno dei sei costituenti la Marina militare italiana, ad esso sono affidati compiti relativi agli usi civili del mare, svolti in dipendenza funzionale dai Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Entusiasmanti e interessanti sono state le immagini che sono riuscite a far capire le esperienze in mare di salvataggio, di prevenzione di pattugliamento, che ogni giorno gli uomini della Guardia Costiera effettuano con coraggio e determinazione. Momento conclusivo dell'incontro è stata la condivisione di una poesia scritta e recitata dai bambini in onore del Corpo della Guardia Costiera.

Dedicato al Corpo della Guardia Costiera

A Voi “Angeli del mare”

a Voi che custodite come angeli il nostro MARE

a Voi che proteggete quelli che lo vogliono navigare

a Voi che con fierezza, orgoglio e capacità

allontanate ogni pericolo dalla nostra città.

A Voi, che come angeli

accogliete nelle fredde acque tanta gente:

madri, bambini, che fuggono disperati dalle loro terre

persone che non hanno più niente.

A loro regalate un sorriso

a loro porgete una mano,

con la speranza di portarli lontano

da ogni pericolo e sofferenza

senza tener conto della patria di appartenenza.

A Voi vogliamo dire GRAZIE di tutto questo

GRAZIE per ogni vostro bel gesto

reso con onore nei confronti del nostro amico MARE

che ogni giorno ci ricordate di rispettare ed amare”