Assalto al bancomat e ladro ferito 'scaricato' al pronto soccorso di Vasto

Ordinanza di custodia cautelare a carico di tre uomini, tutti pugliesi, individuati come presunti responsabili dell’assalto al bancomat dello scorso ottobre della Bper di Fara San Martino. Si tratta di un 32enne e di un 35enne di Stornara e un 29enne di Stornara, tutti e tre in provincia di Foggia. Il provvedimento è della Procura della Repubblica di Chieti: sono indagati in concorso tra loro, per fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo e furto aggravato continuato. Uno dei tre è rinchiuso nel carcere di Foggia, mentre gli altri due sono agli arresti domiciliari.

Il 9 ottobre dello scorso anno i malviventi dopo aver fatto esplodere il bancomat della filiale Bper di Fara San Martino con il sistema della cosiddetta “marmotta”, ma furono costretti a fuggire a mani vuote. Alcuni cittadini riuscirono a intravedere almeno tre persone che si allontanavano a tutta velocità a bordo di una Fiat Panda di colore bianco riuscendo anche a girare un breve filmato.

Uno dei ladri rimase addirittura ferito a causa di una scheggia e scaricato dai complici dopo circa un’ora al pronto soccorso dell’ospedale di Vasto dove è stato ricoverato, sottoposto a un’operazione chirurgica per essere dimesso dopo una settimana.

L’attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanciano, con la collaborazione della Sezione rilievi del Comando Provinciale di Chieti e dei colleghi delle Compagnie di Foggia e Cerignola, ha permesso di risalire agli autori del mancato colpo. Si è partiti dal video girato dai cittadini e dalle riprese delle telecamere installate in alcune abitazioni lungo la provinciale che da Fara San Martino collega alla fondovalle Sangro oltre alle immagini esterne all’ospedale di Vasto che ha permesso di individuare l’auto “pulita” utilizzata dai malviventi.

I militari hanno recuperato 32mila euro in banconote da 50 e da 20 euro contenute nel bancomat.

Dai controlli sul titolare dell’auto utilizzata per arrivare a Vasto i Carabinieri hanno recuperato alcune banconote macchiate oltre a guanti in stoffa e gomma e alcuni indumenti appartenenti all’amico ferito.

Verifiche e approfondimenti sono in corso da parte dei Carabinieri di Lanciano e del Comando Provinciale di Chieti al fine di individuare possibili collegamenti con altri colpi effettuati recentemente nel territorio.