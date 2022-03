La 'Torcia della Pace della Polizia Penitenziaria' domenica sarÃ  a Vasto

Arriverà a Vasto, nella mattinata di domenica 27 marzo, proveniente dal Molise, la ‘Torcia della Pace della Polizia Penitenziaria’, partita dalla Casa Circondariale di Opera (Milano) il 21 dicembre 2021 che concluderà il suo pellegrinaggio per la penisola domenica 15 maggio in Piazza San Pietro a Roma per l'Angelus del Papa.

L'Avis Vasto sarà parte attiva dell'evento con la partecipazione ed il messaggio di pace e solidarietà.

Di seguito, il programma dell’evento.

Domenica 27, nella mattinata (ore 10:00 - 10:30) proveniente dal Molise, arrivo della torcia in Abruzzo, con il passaggio simbolico della stessa al confine delle due regioni.

La torcia della pace, accompagnata dalla staffetta di alcuni cicloamatori della Polizia Penitenziaria, dai ciclo-donatori e dal direttivo del Ciclo Club Vasto, percorrendo il tratto vastese della pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, risalirà verso Vasto, fino a giungere nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove sarà attesa dalle autorità cittadine e dal parroco Don Domenico Spagnoli, che la benedirà. Alle ore 18 sarà celebrata una Santa Messa.

Lunedì 28 la torcia transiterà per Vasto, toccando i luoghi più sacri e caratteristici della città e del territorio, fino a raggiungere la locale Casa Circondariale.

Martedì 29 la torcia lascerà Vasto, transiterà (con sosta) a Lanciano e raggiungerà Chieti, dove sarà accolta dal vescovo Bruno Forte.