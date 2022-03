'Parla con me!', il libretto della comunicazione per i bambini ucraini

E’ disponibile il libretto della comunicazione “Parla con me!” destinato a tutti i bambini ucraini che dovranno interfacciarsi con una nuova realtà e soprattutto con una nuova lingua.

Questo sarà un vero e proprio ausilio alla comunicazione, a nostro avviso fondamentale per un’adeguata integrazione.

Noi logopediste siamo solite usare questa tipologia di strumento (in campo medico definita “CAA” Comunicazione Aumentativa Alternativa) con pazienti aventi importanti difficoltà di linguaggio espressivo e/o ricettivo, lo abbiamo riadattato per bambini e adulti ucraini che non conoscono l’italiano ma che hanno il diritto di comunicare ed essere compresi.

Spero ne facciate tesoro!

Il libretto verrà inviato gratuitamente via mail facendo richiesta al seguente indirizzo:

parlaconmecaa@gmail.com