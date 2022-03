Questione Variante alla Statale 16 in territorio di Vasto al centro dell'incontro, svoltosi ieri a Pescara su iniziativa del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Un confronto preliminare, in vista della Conferenza di Servizi del prossimo 6 aprile, che ha visto partecipi il sindaco Francesco Menna, il vice sindaco ed assessore ai Lavori pubblici, Licia Fioravante, il consigliere comunale Giuseppe Forte, i tecnici comunali ed una delegazione di cittadini e rappresentanti di associazioni. Menna ha ribadito che, dal 2017, il Consiglio comunale ha espresso sempre parere contrario alla ipotesi di Variante progettata dall'Anas con tracciato di gallerie e viadotti nell'area sottostante il costone orientale della città. "Ci siamo espressi con parere negativo - ha detto Menna - anche nel 2019 e 2022, accettando anche di perdere finanziamenti pur di evitare di imbruttire la città. Abbiamo trovato invece condivisione per la proposta della Variante della Provincia, creando una strada bella anche dal punto di vista paesaggistico. Quello di Vasto è uno dei costoni che contraddistingue la città e non vogliamo modificarlo. Per la Conferenza dei Servizi prevista il mese prossimo si addiverrà ad una delibera di Consiglio per dire no ad un progetto che possa tagliare Vasto con un bisturi".

Menna ha ringraziato Marsilio per l'organizzazione di un incontro che ha posto un altro tassello sulla contrarietà al progetto Anas.