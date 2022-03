L’associazione la Conchiglia ETS ha una nuova sede in Via Valloncello

E’ stata inaugurata sabato 19 marzo a Vasto, la nuova sede dell’associazione la “Conchiglia ETS” in via Valloncello, nn.14 e 16.” Mariella Alessandrini, presidente del sodalizio, dice che la sede rappresenta un momento d’incontro tra i soci, i volontari, i cittadini, quale slancio per una ripartenza con l’ardore di voler fare di più, sempre nell’ottica della condivisione, dei positivi intrecci collaborativi finalizzati al raggiungimento del bene e del benessere dei nostri soci, siano essi pazienti e non.

L’assessore all’inclusione sociale Nicola Della Gatta afferma: “Questa è una bella giornata per il cammino che la nostra comunità sta compiendo in direzione di una Vasto solidale ed inclusiva. La Conchiglia ha da oggi una casa che sarà lo spazio vitale per tante iniziative di prossimità a servizio di chi sperimenta la fatica, e troppe volte, la solitudine della malattia. Chi soffre non è mai un problema, bensì una risorsa per l'intera collettività, perché ci trasmette un patrimonio di valori e di esperienze che spesso non siamo capaci di scorgere e che di fatto ridisegnano l'agenda delle nostre priorità. Valorizziamo l'altro guardandolo come un'opportunità per tutti: questa è la ricetta della generosità che Mariella e tutti i soci de La Conchiglia sono capaci di donare. E per questo li ringrazio e sarò al loro fianco."