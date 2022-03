“Petali Rosa” nell’Istituto Omnicomprensivo “Spataro” di Gissi

Tutte le Scuole Primarie e Secondarie dell’Istituto Omnicomprensivo “Spataro” di GISSI dal 7 al 20 marzo 2022 hanno aderito, anche quest’anno, all’iniziativa della settima edizione de “La Settimana del Rosadigitale” con una serie di eventi, definiti “PETALI” dal movimento nazionale. L’obiettivo è sensibilizzare gli alunni alle pari opportunità di genere, attraverso l’informazione, così come riferisce il motto del movimento: “The conquest is information”.

In questi giorni di riflessioni e considerazioni, sono state ricordate le conquiste sociali delle grandi informatiche e di altre donne che anche oggi concorrono attivamente a rendere più innovativa la nostra società. L’intento dei “Nostri Petali” è quello di combattere i pregiudizi e di abbattere le disuguaglianze tra uomo e donna.

Gli alunni delle Scuole Primarie di Carpineto Sinello e di Gissi hanno conosciuto figure di giovani donne impegnate nella salvaguardia dell’ambiente, problematica tanto attuale, sostenuta anche nell’Agenda 2030. In particolare, hanno trattato l’impegno della botanica Eva Mameli Calvino, prima donna italiana laureata in tale facoltà e amante delle sfide scientifiche. A gissi è stato attivato un laboratorio di grafica digitale con la designer della comunicazione Roberta Minicucci per la realizzazione di un manifesto digitale utilizzando i disegni fatti dai bambini.

Mentre gli alunni della Scuola Primaria di Furci hanno ripercorso le tappe essenziali della vita di Rita Levi Montalcini, Maria Montessori e Margherita Hack, tre grandi donne che, in diverso modo, hanno dato il loro contributo alla conoscenza, offrendo alle generazioni future un patrimonio inestimabile. L’obiettivo è quello di trasmettere ai più giovani valori quali, sacrificio, volontà e coraggio, essenziali per abbattere tradizionali stereotipi.

Anche gli alunni e le insegnanti della Scuola Primaria di Casalanguida hanno svolto diverse attività: ricerche in rete e letture di biografie di donne che si sono distinte nelle discipline STEM e realizzazione di un cuore arcobaleno con perline pyssla.

Agli alunni della Scuola Primaria Guilmi, partendo dall’utilizzo dei materiali didattici montessoriani, è nata la curiosità sulla figura di Maria Montessori. Gli alunni hanno realizzato ricerche al fine di conoscere l’opera di questa grande pedagogista e realizzato diverse attività di rielaborazione.

Nella Scuola Primaria di Liscia, hanno incontrato, su Teams, una figura professionale impegnata nel campo sanitario. Hanno realizzato un’intervista mirata a scoprire e riflettere sul suo ruolo, e il suo impegno in prima linea per fronteggiare l’epidemia, sull’esposizione al rischio di infezione e sul suo sovraccarico emotivo. Inoltre, gli alunni hanno scoperto le opportunità, i pregiudizi e le difficoltà incontrate per giungere all’ attuazione del suo lavoro.

A San Buono gli alunni sono stati impegnati nella lettura di “Storie della Buonanotte per bambine ribelli”.

I ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Gissi, Furci e San Buono, hanno riflettuto sul tema della parità di genere approfondendo le biografie di donne, del passato e del presente, che hanno dato un grande contributo al progresso scientifico e tecnologico dell’umanità.

I ragazzi della Scuola Secondaria di secondo grado sono stati coinvolti in attività di gruppo per riflettere sulla storia di donne che, grazie al loro talento, sono riuscite a raggiungere livelli straordinari in ogni campo. Donne che hanno avuto un ruolo importante in vari settori: imprenditrici, alte cariche negli ospedali, piloti in linea, ingegneri aeronautica, calciatrici, donne della Costituente.

L’obiettivo negli ultimi anni è fare dell’uguaglianza di genere una priorità in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata.