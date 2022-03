Vasto accoglie i ragazzi di Valencia

Arrivano in dieci da Valencia, sono giovani e fortemente motivati, i ragazzi giunti a Vasto per praticare il tirocinio formativo dei corsi svolti nella loro città di partenza. Gli ambiti di studio di questi studenti sono: aiuto infermiere, operatore socio-sanitario, cuoco, pasticciere ed estetista diretti da Enrique Urios e Maria Jesùs, già conosciuti nel nostro territorio da alcuni anni, per aver accompagnato in passato altri gruppi di studenti.

Urios spiega come questi ragazzi devono condividere tutto, dalla quotidianità all’economia domestica, e saranno lasciati qui un mese a collaborare con attività del posto che hanno avviato una partnership con le sedi formative di Valencia.

Riportiamo le parole dell’insegnante: “Abbiamo instaurato buoni rapporti con i vastesi, sia con la scuola di formazione nostra partner di progetto, sia con i titolari dell'albergo che ci hanno tanto coccolato. Io sono laureato in Medicina e la collega in Psicologia e lavoriamo come docenti da 20 anni. Per i giovani questa è un'esperienza non solo di lavoro, ma anche di vita, dato che oltre ad imparare l'arte e i segreti del mestiere, si mettono alla prova stando per un po' lontani da casa. Vivono insieme e devono condividere tutto, cioè, il bagno, la spesa, le lingue, e tante altre cose.

Purtroppo, noi dobbiamo ritornare in Spagna, perché le lezioni continuano nella nostra scuola e saranno altri insegnanti che verranno a prenderli fra un mese, per fare il viaggio di ritorno insieme. A noi piacerebbe tantissimo rimanere qua con loro. Forse torneremo per accompagnare altri gruppi nel prossimo giugno. Per noi è un piacere venire, dato che abbiamo tanti vincoli con l'Italia e anche perché conosciamo Vasto e ce la caviamo ormai bene con l'italiano.

In ogni caso riprendere tutte queste attività dopo il Covid significa che la vita è ritornata sui propri binari e speriamo che vada avanti come tutti vorremmo. Vasto resterà nel loro cuore per sempre!”