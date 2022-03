Inizia il Concorso per la Scuola Secondaria

Oggi, 14 Marzo, in tutta Italia, dopo un'attesa più di due anni iniziano gli scritti per la Scuola Secondaria di I e II grado.

I primi a cimentarsi nel Concorso sono i candidati per il sostegno e a seguire gli aspiranti per le altre classi di concorso. In seguito alla Riforma non è più prevista la preselezione, ma si inizia direttamente con lo scritto Computer-based, ovvero una batteria di 50 domande a cui bisogna rispondere in 100 minuti. Passa alla prova orale chi raggiunge il punteggio minimo di 70 punti.

Migliaia sono i candidati abruzzesi impegnati in tutta la regione.