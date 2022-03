L'Isernia passa al PalaBCC: sconfitta la Vasto Basket

Ultima giornata della serie regolare di C Gold Abruzzo-Molise all’asciutto di punti per la Ge.Vi. Vasto Basket superata al PalaBCC dalla New Fortitudo Isernia, con il punteggio di 61-55.

Sfida intensa e combattuta, coi molisani che, nell’arco dell’intera durata del match, hanno quasi sempre condotto in leggero vantaggio (12-14, 28-30 e 41-43 i risultati parziali), con la vittoria alla fine condotta in porto che produce l’aggancio in classifica dei molisani ai vastesi.

I biancorossi di coach Sandro Di Salvatore chiudono a quota 22 punti la prima fase stagionale e si concentrano già per la successiva, cosiddetta ‘a orologio‘, nell’obiettivo di affrontarla a testa alta e con grande determinazione, confidando soprattutto nel recupero di quegli elementi la cui indisponibilità ha pesato come un macigno nei risultati non proprio confortanti dell’ultimo mese.

Generazione Vincente Vasto Basket-New Fortitudo Isernia 55-61 (12-14, 28-30, 41-43)

Vasto Basket: Flocco 2, Marino, Di Tizio 16, Ierbs 3 , Iezzi, Murolo 3, Rupil, Raupys 17, Peluso 8, Mirone 6. Coach: Di Salvatore

Isernia: Monacelli 11, Fraccalvie, Cinalli 8, Compagnoni 7, Marcetic 2, Sasnauskas 19, Visciglio, Doglio, Tsonkov 14, Fonisto, Russo, Cicchetti: Coach: Borgione

Arbitri: Pisetta di Roseto e Di Tommaso di Pescara

da vasport.it