La scuola Primaria Peluzzo e la scuola Media Rossetti coinvolti in “M’illumino di meno 2022”

Questa mattina gli studenti della Scuola Media Rossetti hanno voluto in occasione dell’evento “M’illumino di meno 2022, mettere a dimora un nuovo alberello nel giardino, una pianta di mimosa scelta dalla classe 2B come omaggio alla giornata internazionale della donna festeggiata lo scorso 8 Marzo. Hanno aderito con varie iniziative didattiche anche gli alunni della scuola primaria Peluzzo.

“Oggi, venerdì 11 marzo si rinnova la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che in questa diciottesima edizione mette al centro il ruolo delle piante. Mai come in questo momento puntare su un corretto e più sostenibile uso delle energie è importante” è quanto ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

“Il Comune di Vasto simbolicamente tornerà a spegnere le luci del palazzo di Città dalle 21.00 in poi di oggi” - ha dichiarato l’assessore alle politiche energetiche Anna Bosco

“L’invito di quest’anno, oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari è quello di migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, - ha dichiarato l’assessore all’ambiente Gabriele Barisano - incentivando la messa a dimora di nuovi alberi, diminuendo l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico. Oggi più che mai rompere la dipendenza dal gas e investire sulle rinnovabili è un gesto di pace. "