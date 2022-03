Alberi a rischio, chiusa la pinetina sulla pista ciclabile a Vasto Marina

E’ stata transennata la pinetina presente nella riserva naturale “Marina di Vasto”.

Dopo il sopralluogo che i Vigili del Fuoco hanno tenuto lo scorso 17 febbraio all’interno dell’area verde, il sindaco Francesco Menna ha firmato una ordinanza di divieto di accesso fino a quando non verranno ripristinate tutte le condizioni di sicurezza.

Il primo cittadino ha anche disposto che il Servizio Manutenzione del Comune, coordinato dal forestale Francesco Marsico “verifichi l’opportuno transennamento e l’ampia delimitazione dell’area da interdire, in modo da evitare e scongiurare ogni possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità”.

L’accesso nella pinetina sarà interdetto fino a quanto non verrà definito il procedimento di valutazione di incidenza ambientale in corso sui pioppi presenti lungo la pista ciclabile. Durante il loro sopralluogo i Vigili del Fuoco avevano rilevato la presenza “di alcuni alberi ad alto fusto secchi ed appoggiati su altre piante, in condizioni da costituire un potenziale pericolo”.

Il personale addetto aveva anche provveduto alla delimitazione dell’area interessata con del nastro segnaletico, al fine di precludere l’accesso nella superficie interessata al fenomeno che per i residenti della zona, è "la conseguenza di anni ed anni di abbandono e di assenza di manutenzione”.