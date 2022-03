Marcia della Pace al centro di Vasto, adesione massiccia

Quella di oggi è una Piazza Rossetti stracolma di gente convinta del proprio "No" ai bombardamenti che stanno colpendo il Popolo Ucraino e alle Guerre che colpiscono altre parti del Mondo; tanta gente e soprattutto tanti colori a ravvivare un pomeriggio uggioso e, idealmente, le immagini di grigia devastazione che, in questi giorni, si avvicendano sugli schermi e sui siti di informazione.

Sono più di quaranta le Associazioni che hanno aderito all’iniziativa (Ricoclaun, Parrocchia Santa Maria Maggiore, Associazione Anti mafie Rita Atria, Peache Link Abruzzo, Arci Vasto, Forum Civico Ecologista, Club per l’Unesco, Italia Nostra Del Vastese, Gruppo Fratino Vasto, Avis Vasto, Amici di Zampa, Anffas, Lory a Colori, Avi Alzheimer Vasto, Emily Abruzzo, Club Alpino Italiano, Comitato Cittadino per il Verde, Un Buco Nel Tetto, Ampi, Admo Vasto, Rispetto per tutti gli animali di Vasto e Movimento Ora Rispetto per tutti gli animali Abruzzo e Molise, Gas Vasto, Gas Oltre Confine, Madrecultura Vasto, Comitato Civico Ambientalista di San Salvo, Legambici, Consulta Giovanile, LaPaz Centro Italia Abruzzo, Molise , Provincia di Ascoli e Rieti, Vita e Solidarietà, Scuola Primaria “G. Spataro”, Legambiente Abruzzo, WWF Zona Frentana e costa Teatina, Agesci, Salesiani, Cicloclub Vasto, Podistica Vasto, Pgs Vasto, Vigili del Fuoco in Pensione, Azione Cattolica San Lorenzo, Vespa Club Vasto) e che sono presenti oggi, a partire dalle ore 17, nonostante condizioni meteorologiche incerte.

La manifestazione è appena iniziata con la commossa testimonianza di Nadia, una donna di origine ucraina residente a Vasto. Forte la commozione per le sue parole di ringraziamento alla comunità, anche per la partecipazione di molti bambini, con il cuore che immediatamente la collega mentalmente ai figli e agli altri bambini che adesso sono in Ucraina.