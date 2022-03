La TE Connectivity dona 8.200 euro all’IIS Mattei di Vasto

“Grazie alla TE Connectivity, azienda leader mondiale nel settore dei sistemi di interconnessione elettronica e meccatronica”, comunica Nino Fuiano, Dirigente Scolastico dell’IIS Mattei di Vasto, “che ha voluto avviare un percorso di forte collaborazione tra il Mattei e l'azienda. Il primo gesto si è concretizzato nella donazione di 10.000 dollari, equivalenti a circa 8.200 euro, alla nostra scuola. Soldi da destinare all' acquisto di strumenti e macchinari per i nostri laboratori. Questo è solo il primo step del "Community Ambassador Program". Oggi al lavoro per programmare ulteriori passaggi nell'ambito di un programma di consolidamento della nostra collaborazione a servizio dei nostri ragazzi”.