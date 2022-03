Piano triennale delle opere pubbliche, la lista dei 'desideri'

"La nuova Amministrazione comunale vara un programma delle opere pubbliche innovativo e ambizioso, contemplando un grande numero di interventi con la previsione di opere di rilevante importanza e di notevole impegno economico, soprattutto con ricorso a finanziamenti di provenienza ministeriale e regionale con destinazione vincolata".

Inizia così una nota stampa che fa il punto sul Piano triennale delle opere pubbliche a Vasto. "L’Amministrazione ha previsto l’esecuzione di molteplici nuovi interventi al fine di dare nuovo impulso e vitalità alla città, contando anche sulla possibilità di intercettare risorse di origine comunitaria ed in particolare quelle del Pnrr".

“Oltre alle opere già presenti in programmazione, quelle nuove – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna ed il vice sindaco ed assessore ai Lavori pubblici, Licia Fioravante – vanno dalla mitigazione del dissesto idrogeologico in diversi punti sensibili del territorio comunale – Via Porta Palazzo, Via S. Lucia, Via Cono a mare, ecc.- alla rigenerazione urbana con le opere co-finanziate dal Ministero per i quartieri S. Paolo e S. Antonio Abate, per finire alla esecuzione di opere di riqualificazione e arredo urbano sia nel centro cittadino che a Vasto Marina.

Molta attenzione è stata posta inoltre, come avviene da diversi anni, al rinnovamento dell’edilizia scolastica, in particolare spiccano, oltre ad interventi di minore rilevanza, l’Asilo Carlo Della Penna, la Scuola secondaria Paolucci e la Scuola d’infanzia Aniello Polsi tutte candidate ad essere rinnovate con nuovi edifici finanziati con fondi Pnrr. Non mancano nuovi e consistenti interventi sul patrimonio storico-architettonico e nell’ambito dei beni culturali, concentrati soprattutto su Palazzo d’Avalos con progetti, di cui alcuni già finanziati, che vanno dal consolidamento strutturale e sismico al restauro conservativo, al recupero e valorizzazione del cortile e delle facciate. Nuove opere in questo ambito sono previste anche per il Teatro Rossetti e per la valorizzazione di Fonte Nuova.

Ancora sono previsti lavori di manutenzione sul patrimonio stradale esistente, nonché sugli impianti sportivi comunali, in particolare sullo Stadio Aragona e sulla palestra del quartiere S. Paolo.

Infine vi sono nuovi e interessanti interventi – proseguono Menna e Fioravante – sia in ambito di parchi pubblici e la possibile realizzazione di un nuovo parco urbano tra Via S. Rocco e Via S. Sisto. In ambito di mobilità sostenibile, si continua la progettualità portata avanti in questi anni dal centrosinistra scommettendo sempre sulla Via Verde e Costa dei Trabocchi, sulle riserve, sull’area SIC e sulle piste ciclabili, partecipando anche ai finanziamenti per nuovi tratti ciclopedonali che miglioreranno la mobilità sostenibile della città. Pertanto l’Amministrazione comunale si dota, all’avvio del quinquennio, di un importante strumento programmatorio che sarà certamente molto utile sia per cogliere le possibilità offerte dall’attuazione del Pnrr, sia per realizzare, nel corso del proprio mandato, una vera e propria rigenerazione urbana.

Un prezioso strumento di pianificazione territoriale, quello del piano triennale delle opere pubbliche, – conclude il primo cittadino – portato a compimento grazie alla sinergia costante tra gli assessorati ed all’encomiabile lavoro dell’Ufficio Lavori pubblici”.