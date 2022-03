La Pro Loco Città del Vasto, propone “Scuola Culture”, percorso per la formazione di Social Travel Designer, incontri, workshop e laboratori gratuiti organizzati dal Comitato UNPLI Chieti APS per la formazione di una nuova figura professionale specializzata nello sviluppo e nella progettazione di viaggi e di esperienze inclusive e a elevato impatto sociale.

Sono 22 le pro loco del territorio, tra cui la Pro Loco "Città del Vasto" APS, ad essere PATRNER DI PROGETTO.

L’attività formativa è rivolta a persone con meno di 35 anni e persone con più di 65 anni e ai Soci Pro Loco già iscritti o in via d’iscrizione, avrà una durata di 55 ore circa strutturati in 5 incontri, 3 seminari, una summer school di tre giorni, workshop e tavoli di lavoro.

Gli incontri si terranno tra aprile e settembre 2022, il venerdì pomeriggio e il sabato.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione con una frequenza minima pari all’80% del monte ore complessivo. C’è inoltre la possibilità di svolgere un project work.

Per iscrizione e modalità di partecipazione: entro il 15 MARZO 2022, va inviata la propria candidatura chiedendo il modulo d’iscrizione alla Pro Loco “Città del Vasto” APS: Cell.: 348.3939050, prolocovasto@gmail.com; - scuolaculture@gmail.com.

Previsto un webinar introduttivo per tutti gli iscritti ed interessati.