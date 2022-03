Gallerie e viadotti per la Variante: "Progetto folle"

"Tutto come ampiamente previsto. L'Anas e la Regione Abruzzo sfidano i cittadini di Vasto che, attraverso i loro eletti in seno al Consiglio comunale della Città, per ben tre volte avevano detto no alla ipotesi di minivariante alla Statale Adriatica 16 che passa sotto il lato orientale del territorio comunale".

Giuseppe Forte, consigliere comunale del Pd ed ex vice sindaco e assessore, interviene in merito alla comunicazione pervenuta al Comune per la convocazione di una "conferenza di servizi semplificata fissata per il prossimo 6 aprile a Pescara per la espressione del parere sul progetto che Anas ha redatto e presentato. Un progetto "folle" che prevede la realizzazione di un tracciato di 9 chilometri e che sotto il Muro delle Lame, la Loggia Amblingh e via Tre Segni prevede la realizzazione di ben 3 gallerie e 4 viadotti.

L'allarme da me lanciato lo scorso 15 gennaio, con la presentazione in Consiglio Comunale di una mozione, ha trovato puntuale conferma".

Forte ricorda l'ennesimo parere negativo in merito espresso dalla massima assise cittadina, anche questa volta all'unanimità lo scorso 14 febbraio, ma l'Anas tira dritto: "Un'autentica sfida alla città che, ne siamo convinti, saprà reagire a questa nuova provocazione".

Tirata in ballo anche la Regione Abruzzo: "In questi ultimi tre anni che ruolo ha svolto? Ha recepito le istanze del Consiglio e della Giunta comunale di Vasto? Quale parere esprimeranno Marsilio ed i suoi amici di cordata dinanzi a questo sfregio che si vuole arrecare alla bellezza del paesaggio della nostra città? A questo punto è necessario far ricorso ad una mobilitazione generale della città e dei paesi del circondario che questo folle progetto isolerà ancor più dal centro propulsore del territorio".