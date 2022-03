Tunnel e viadotti per la Variante alla Statale 16: "Progetto contro la bellezza di Vasto"

"Questa mattina è arrivata una lettera dell'Anas, per la Variante alla Statale 16, con cui si indice una conferenza dei servizi semplificata, senza interlocuzioni, senza dibattito, su un progetto che prevede gallerie e ponti.

Un progetto a cui abbiamo detto no in questi anni. Un progetto che è contro la bellezza della nostra città e del nostro territorio. Coinvolgeremo parlamentari e consiglieri regionali per dire all’Anas che non condividiamo il progetto e il metodo".

Le dichiarazioni sono del sindaco di Vasto, Francesco Menna.