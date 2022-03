Variante alla Statale 16 sotto Vasto, un'opera "folle, costosa e devastante"

"Sono profondamente contrario a quest’opera, inutile, costosa e che ha il grave dolo di deturpare l’assetto paesaggistico di Vasto”: è quanto afferma il consigliere regionale Pietro Smargiassi (del Movimento 5 Stelle) al termine della conferenza sul tema della Variante alla Statale 16 che si è tenuta questa mattina nella Sala consiliare 'Giuseppe Vennitti' del Comune di Vasto.

“Non possiamo spendere 100 milioni di euro - aggiunge - per saltare circa 9 chilometri di Statale 16, devastando addirittura il territorio con la costruzione di gallerie, cavalcavia e ponti, proprio sotto la balconata storica di Vasto. Senza contare i pericoli per il rischio idrogeologico. Un’opera inutile, costosa e che non porterà nessun beneficio al luogo.

E’ inaccettabile che non si sia tenuto conto in nessun modo del parere della cittadinanza – continua Smargiassi - se ci fosse stato un referendum sono certo che i cittadini avrebbero espresso un parere negativo al 100%. Bisogna mettere in campo tutto quanto necessario a tutelare la città con un impegno comune e senza distinzione di colore politico.

Dal canto mio presenterò una mozione in Consiglio regionale chiedendo l’impegno della Regione a esprimere parere negativo per quest’opera folle. Ognuno facendo la sua parte deve dire un secco no a chi vuole intaccare il patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico di Vasto”, conclude.