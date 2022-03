Manifestazione per la Pace: le associazioni scendono in piazza

Sono più di quaranta le associazioni del territorio che hanno aderito finora alla manifestazione per la pace programmata inizialmente per Sabato 5 marzo e poi spostata, a causa del maltempo a Domenica 6 marzo alle ore 17 a Piazza Rossetti.

Sarà un momento di unità, coesione per condannare, tutti insieme, fermamente, i bombardamenti in corso in Ucraina e per dire fermamente NO alla guerra in ogni altra località del Mondo. Di fronte a scenari devastanti come quelli che i media ci rimandano in questi giorni non si può rimanere indifferenti. Tutte insieme le associazioni vogliono dimostrare la volontà di sentirsi uniti nella condivisione di uno dei valori più importanti: la Pace.

Siamo convinti che da Piazza Rossetti, cuore pulsante della città, si leverà un coro di NO alla Guerra. Sarà una bella testimonianza per tutta la comunità, un momento di condivisione e di unità.

E’ previsto il raduno a Piazza Rossetti alle ore 17 di tutte le associazioni e poi il flash mob con la lettura di vari brani sulla pace.

Gli organizzatori precisano che i partecipanti dovranno indossare la mascherina durante tutta la manifestazione che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vasto.

Le associazioni che fino a questo punto hanno aderito all’iniziativa sono: Ricoclaun, Associazione Anti mafie Rita Atria, Peache Link Abruzzo, Arci Vasto, Forum Civico Ecologista, Club per l’Unesco, Italia Nostra Del Vastese, Gruppo Fratino Vasto, Avis Vasto, Amici di Zampa, Anffas, Lory a Colori, Avi Alzheimer Vasto, Emily Abruzzo, Club Alpino Italiano, Comitato Cittadino per il Verde, Un Buco Nel Tetto, Ampi, Admo Vasto, Rispetto per tutti gli animali di Vasto e Movimento Ora Rispetto per tutti gli animali Abruzzo e Molise, Gas Vasto, Gas Oltre Confine, Madrecultura Vasto, Comitato Civico Ambientalista di San Salvo, Legambici, Consulta Giovanile, LaPaz Centro Italia Abruzzo, Molise , Provincia di Ascoli e Rieti, Vita e Solidarietà, Scuola Primaria “G. Spataro”, Legambiente Abruzzo, WWF Zona Frentana e costa Teatina, Agesci, Salesiani, Cicloclub Vasto, Podistica Vasto, Pgs Vasto, Vigili del Fuoco in Pensione, Azione Cattolica San Lorenzo, Vespa Club Vasto.

Le associazioni che volessero partecipare possono inviare un’e-mail a ricoclaun@gmail.com.