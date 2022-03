Fino al 30 marzo è possibile presentare domanda per usufruire degli “Incentivi finanziari per le imprese turistiche – IFIT”. Si tratta dello stanziamento di 600 milioni di euro in quattro anni previsto dal PNRR. L’incentivo è gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero per il Turismo.

La misura sostiene gli interventi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture del comparto turistico. Sono previste due forme di incentivo:

- credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili, utilizzabile solo in compensazione dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025.

- contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 40.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere aumentato se l’impresa o l’investimento soddisfano determinati requisiti.

Il 50% delle risorse stanziate è destinato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il 40% è invece destinato alle imprese con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le domande entro il 30 marzo 2022.

Per saperne di più: https://bit.ly/3tdNlxe