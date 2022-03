Fabio Travaglini presenta tra gli altri il progetto “Cooperazione Digitale”

“E’ stato presentato ieri a Roma un grande progetto promosso da Google e Alleanza delle Cooperative”, racconta Fabio Travaglini,” per la digitalizzazione delle cooperative e del no profit, con la partecipazione del Presidente di Google EMEA Matt Brittin e del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.

Il progetto “Cooperazione Digitale” sarà realizzato grazie a un fondo da 3,5 milioni di euro di Google.org, per supportare le comunità più vulnerabili e offrire una maggiore equità e inclusione.

Saranno selezionate 500 cooperative su tutto il territorio nazionale dando priorità a quelle impegnate in contesti periferici o marginali, in particolare create da donne e giovani, per intraprendere un percorso di innovazione digitale.

Così il progetto mira a creare opportunità di impiego in particolare per i soggetti maggiormente in difficoltà, e a mettere anche le cooperatrici, i cooperatori e le imprese più vulnerabili nelle condizioni di cogliere le opportunità offerte dal PNRR.

Da domani saremo impegnati per valorizzare questo progetto anche in Abruzzo e sul nostro territorio!”