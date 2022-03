Tanti problemi in città...

Caro sindaco e cara amministrazione, a Vasto non é cambiato quasi nulla: il tanto sbandierato asilo Carlo Della Penna com'era a settembre lo è ora, anzi ora ci sono i vetri rotti; i ibagni pubblici ancora tutti chiusi (si era detto di volerli dare in appalto per tenerli puliti e per evitare che i vandali rompano i sanitari, ma ancora nulla); il terminal bus ancora in alto mare, i lavori vanno a rilento.

A Vasto si parla tanto di Covid, ma vanno girando i mezzi pubblici piccoli, i passeggeri tutti vicini, finestrini ci sono ma non si possono aprire. Le pensiline dei pullman come se non ci fossero, vedi al lato dell'Ospedale, di fronte la chiesa dei Salesiani, su corso Mazzini ecc.

Non parliamo delle strade, tutte mulattiere. Poi con la pioggia è peggiorata la situazione. Spero che al più presto si riesca a fare qualcosa. Grazie