Un messaggio di pace nella nuova cornice al Trabocco Cungarelle

Dovrebbero essere sei le cornici che la coppia creativa vastese di Angelo Palombo e Mirella Del Negro hanno realizzato con grande passione e impegno in vari luoghi bellissimi di Vasto.

Questa mattina è stata installata la sesta, al Trabocco Cungarelle. Sostituisce quella che è stata smontata per manutenzione nel periodo invernale.

Mirella racconta che in questi giorni le notizie di guerra hanno suscitato in lei forti emozioni. Il suo pensiero è rivolto a quelle popolazioni che con terrore vivono i bombardamenti, al di là del nostro mare, al di là della linea dell’orizzonte, vicino a noi. Le è venuto in mente il mare, come luogo di speranza, di pace, come fonte d’ispirazione, per esprimere il forte desiderio di pace, per esprimere la speranza.

“Questa cornice però”, dice Mirella, “non ha niente a che fare con le altre che esprimevano la bellezza di Vasto. La frase non poteva non essere quella di John Lennon”. “Immagina tutte le persone… vivere la Vita in Pace! “Imagine all the people Livin’ life in peace”.

La canzone Imagine è stata pubblicata nel 1971, un periodo storico segnato dal conflitto in Vietnam, dalla guerra fredda e da molti altri tragici scontri nel mondo. Il testo risulta essere un inno alla pace e alla fratellanza tra gli esseri umani, invitati ad abbassare l’ascia di guerra e a diventare un tutt’uno, sempre più attuale ancora oggi.

“Nel Mondo c’è bisogno di persone dal grande cuore come quello di Mirella Del Negro e Angelo Palombo e non di fare la guerra!!!!” E’ il commento di Francesca Giurastante, una dei titolari del trabocco.

Foto di Costanzo D’Angelo