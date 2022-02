Meteo Abruzzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi sabato 26 febbraio giornata caratterizzata da maltempo e precipitazioni a carattere anche nevoso sui versanti interni dell’Abruzzo.

A Vasto nubi compatte e pioggia prevista per l’intero arco della giornata, in serata sono previsti anche rovesci di acqua neve. Temperature in forte ribasso la minima si attesta su 1°C e la massima su 8°C. I venti saranno forti, con raffiche fino ai 54 km/h.

Nella giornata di domani domenica 27, le condizioni metereologiche rimarranno pressochè invariate con piogge consistenti e venti forti.