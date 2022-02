Sempre bella e ricercata, ma ci vorrebbe più cura...

Un paio di transenne del Comune e una tavola di legno a coprire una delle buche che periodicamente si determinano in zona. L'area in questione è una delle più belle e amate del lungomare di Vasto Marina, quella del tratto finale della passeggiata, in direzione nord, all'altezza del Monumento alla Bagnante.

Bella, ma poco curata quest'area, verrebbe da dire, considerando che quelle transenne sono state sistemate lì da un paio di mesi almeno e che, almeno per il momento, non sono all'orizzonte interventi per fronteggiare la doppia azione – infiltrazioni di acqua dalla parte alta e azione erosive del mare dall'altra – che crea le situazioni che sono sotto gli occhi dei tanti che raggiungono quel posto, panoramico ed incantevole, soprattutto per quanti arrivano da fuori città.

L'ultimo intervento di risistemazione del tratto in questione risale ormai al 2015, a cura dell'allora amministrazione guidata dal compianto Luciano Lapenna, che riaprì la passeggiata a lungo rimasta chiusa proprio per i cedimenti e le voragini che in più occasioni si aprivano.

E' troppo chiedere una maggiore cura per questo bel posto di Vasto Marina?