Via Verde: quale tracciato da Vignola a Punta Aderci?

Di tutti i settori dell’economia, il Turismo è l’unico che può dare speranze al nostro comprensorio. Ma ciò che si deve mettere in campo è un piano strategico pluriennale dove ogni attore del sistema possa recitare per bene il suo ruolo. E per fare questo una consulenza di esperti nazionali non guasterebbe.

Noi che registriamo l’opinione dei cittadini siamo solo in grado di mettere in risalto qualche aspetto che agli occhi di tutti potrebbe dare qualche risultato.

La Via Verde per esempio ha grandissime potenzialità ma bisogna completarla, da Torino di Sangro a Vignola. Sono stati annunciati dei finanziamenti. Benissimo. Ma quando arriveranno i soldi partiranno subito i lavori?

Molti hanno dei dubbi in merito, anche perché - per quanto riguarda Vasto - non é stato mai comunicato alla città qual è il vero tracciato della Via Verde da Vignola (dove termina attualmente) fino alla Riserva. E nemmeno come a Vasto Marina si collegherà la Via Verde con la pista ciclabile della Marina fino a San Salvo.

(I probabili tracciati esistono sono sui materiali pubblicitari…Ne pubblichiamo un esempio)

Queste sono le priorità …delle priorità! Il resto viene dopo.