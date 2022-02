La data palindroma: 22.02.2022

La data di oggi, 22.02.2022 si può leggere in entrambi i sensi e risultare identica, è cioè palindroma. È un evento molto raro, anche se negli ultimi 20 anni si è verificato già quattro volte: il 12-02-2021, il 02-02-2020, il 21-02-2012 e il 10-02-2001.

Per la prossima data palindroma bisognerà aspettare il 03/02/2030, tra 8 anni. Per chi sarà longevo potrà vivere un giorno palindromo bisestile il 29.02.2092.

Inoltre, la data di oggi non solo è palindroma, ma presenta anche una singolare ripetizione del numero 2, che secondo le regole della numerologia simboleggia la dualità e il confronto.

Il termine palindromo deriva dal greco palin (indietro) e dramein (correre), quindi letteralmente “corsa all'indietro” o “che può essere percorso in entrambi i sensi”. Può riguardare sia date che parole (come “oro”), ma anche intere frasi che lette in senso inverso mantengono immutati significato e struttura. Venendo agli esempi, si passa dall'aulico latino “in girum imus nocte et consumimur igni” (andiamo in giro di notte e siamo arsi dal fuoco), al più immediato “è corta e atroce”, tra le parole c’è Ateleta, che commenta l’Abruzzese fuori sede, si dice uguale annanze e arreta.