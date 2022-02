"C'eravamo ieri, ci siamo oggi, ci saremo domani"

Anche la FP Cgil con il suo Coordinatore Regionale della Sanità privata convenzionata, Infermiere Daniele Leone, vuole ringraziare tutto il personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, nella Giornata dedicata del 20 febbraio e istituita dallo Stato con la legge 155/2020.

Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento al personale infermieristico, oss, tecnici, ostetriche, assistenti sociali, ausiliari socio sanitari, educatori, logopedisti, operai, addette alle pulizie, alle mense, alla cucina, ai medici agli amministrativi e a tutti coloro che a vario titolo lavorano nelle strutture sanitarie e socio sanitarie. Spesso nei turni di servizio sono in pochi, e troppo spesso costretti a rinunciare alle loro ferie, o a saltare il giorno di riposo e fronteggiare carichi di lavoro non più sopportabili dopo che hanno affrontato con grande professionalità e abnegazione due anni di pandemia e molti di loro penso al personale delle RSA, CSSA, Case di Riposo, Case di Cura, Centri di Riabilitazione, non hanno ricevuto un euro di indennità covid e di indennità professionale. E dunque nella Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, ringrazio di cuore le colleghe e i colleghi che ogni giorno si prendono cura dei malati, delle persone fragili in tutte le strutture di cura.

Essi sono la vera spina dorsale dell’intero universo sanitario del nostro paese e della nostra regione e non dimentichiamoci che dal 2020 in poi il loro impegno ha il volto del sacrificio e dell’eroismo.

Ma se davvero lo Stato, che ha istituito questa giornata, vuole esprimere il suo ringraziamento al personale, deve iniziare ad aumentare le dotazioni organiche, aumentare le retribuzioni, garantire i diritti in tutto l’universo della sanità, dall’ospedale alla casa di cura fino ad arrivare alla RSA e ai centri di riabilitazione.

Oggi c’è la necessità di rivedere la retribuzione soprattutto in alcuni contesti come i centri di riabilitazione RSA dove i contratti sono scaduti da circa 14 anni. E cosa dire dei dipendenti delle Case di Cure a cui il contratto è stato rinnovato ma alcune Regioni non hanno ancora mantenuto fede agli impegni assunti in conferenza stato regione e non hanno erogato le somme dovute. Allora non dobbiamo interrogarci sul perché scarseggiano gli iscritti nei corsi di laurea infermieristica e di altre professioni sanitarie. Ma dobbiamo interrogarci urgentemente su come risolvere il problema che vede tra pochi anni andare in pensione tantissimi medici e infermieri e probabilmente non tutti saranno sostituiti. La politica e le associazioni di categoria dovrebbero comprendere che solo dando risposte concrete riguardo alle retribuzioni, ai diritti, alle dotazioni organiche etc. si potrà avere in futuro personale sanitario, sociosanitario e socioassistenziale in numero adeguato a coprire il lavoro nei reparti e dunque si potrà garantire l’assistenza e le cure ai malati e alle persone più fragili.

Dunque, il modo migliore per onorare l’impegno e il sacrificio del personale è di rivedere le dotazioni organiche, rinnovare i contratti, migliorare la retribuzione e soprattutto garantire gli stessi diritti a tutti i lavoratori della galassia sanitaria del nostro paese.

Daniele Leone, Coordinatore Regionale FP Cgil Sanità Privata Abruzzo Molise