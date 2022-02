Riparte il Silent Book Club Vasto

“Finalmente possiamo programmare i nuovi appuntamenti del Silent Book Club Vasto apriamo le prenotazioni per partecipare all'incontro di venerdì 25 febbraio 2022”, comunica Stefano Angelucci Marino titolare della Libreria di Via Cavour a Vasto ma anche regista e attore.

Che cosa sono i Silent Book Club? Nati negli Stati Uniti d'America si sono velocemente diffusi in tutto il mondo, in Italia ce ne sono sei. "Silent Book Club" è un marchio registrato creato nel 2012 da due ragazze americane, Guinevere de la Mare e Laura Gluhanich.

“Gli incontri seguono un format ben definito”, dice Stefano Angelucci Marino, “la durata è di due ore circa, nella prima mezz'ora si sorseggia un bicchiere o si assaggia qualcosa e si chiacchiera, poi si legge per circa un'ora e infine si parla del proprio libro ancora per un po' o si continua a leggere. A differenza dei gruppi di lettura, nei "Silent Book Club" ognuno porta da casa il libro che sta leggendo (o prende un libro da noi in Libreria, lo legge tranquillamente e poi lo rimette dove l'ha trovato)”.

Il primo incontro 2022 del Silent Book Club Vasto si terrà venerdì 25 febbraio dalle 17.00 alle 19.00 in Libreria (coffee break, drink e snack offerti dal libraio).

“Iscrivetevi e… non dimenticate il vostro libro, oppure sceglietene uno in Libreria! Per condividere il piacere della lettura! In silenzio ma insieme”, conclude Stefano Angelucci Marino.

P.S. Necessario il super green pass.

Iscrizioni: 328.7178380 o 0873/498092 o libreriavasto@gmail.com