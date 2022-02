Scuola, frane e manutenzione strade: gli obiettivi nel Piano triennale opere pubbliche

Un nuovo edificio scolastico in via Madonna dell’Asilo, tre interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in via Santa Lucia, via Cono a Mare e zona Porta Palazzo e lavori di manutenzione di alcune strade comunali. Sono i cinque progetti che verranno inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 in corso di elaborazione e per i quali l’ente si candida a reperire i fondi necessari, pari a circa 7,5 milioni di euro. L’elenco degli interventi è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Menna che ha dato mandato ai dirigenti di reperire le risorse attingendo a fondi ministeriali e regionali.

UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO – L’intervento consiste nella demolizione della Scuola secondaria “Raffaele Paolucci” (nella foto) realizzata nel 1956, e nella ricostruzione di un nuovo edificio scolastico in via Madonna dell’Asilo, garantendo la copertura economica con fondi ministeriali da reperire mediante la candidatura del progetto a finanziamento. Il costo stimato dell’intervento è di 3 milioni e 300mila euro. La finalità è quella di rinnovare il patrimonio edilizio scolastico e fornire alla collettività strutture adeguate in termini di comfort, sicurezza ed efficienza energetica. Il nuovo edificio sarà di dimensioni molto più contenute rispetto a quello esistente e sarà destinato a scuola primaria in grado di ospitare 225 alunni.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – Il versante orientale della città è stato interessato da importanti fenomeni franosi. I più critici furono quelli del 1816 – che coinvolse il costone della Loggia Amblingh fino a San Michele – e del 1956 che provocò il cedimento del Muro delle Lame, con il crollo di alcuni palazzi importanti e con gravi danni alla storica chiesa di San Pietro di cui rimase in piedi solo il portale. Gli interventi di consolidamento previsti dal Comune riguardano la zona di Porta Palazzo, in prossimità e a valle del sito in cui insiste Palazzo d’Avalos, area classificata “ad elevato rischio”, via Cono a Mare a Vasto Marina, lungo il versante orientale della città e la strada comunale di via Santa Lucia che attraversa l’omonimo quartiere residenziale caratterizzato dalla presenza di ville ed edifici di pregio. Il costo ipotizzato per i tre interventi è di 1.950.000 euro per la zona di Porta Palazzo, 300 mila euro per Cono a Mare e 1.800.000 euro per via Santa Lucia. Sono previste opere di consolidamento, di drenaggio e per la captazione delle acque sotterranee, oltre ad interventi di ingegneria naturalistica.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – Si interverrà su una serie di arterie comunali, tenendo conto del livello di utilizzo delle strade, delle condizioni di conservazione, della morfologia e della centralità dei luoghi. L’importo preventivato è di 125mila euro.