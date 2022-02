La Croce Rossa Italiana di Casalbordino prolunga lo screening di massa contro il Covid

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 13 febbraio dalle 9 alle 18 il Comitato locale della Croce Rossa di Vasto ha organizzato uno screening sulla popolazione finalizzato alla prevenzione della diffusione del Covid-19. E’ stata allestita la postazione CRI di Casalbordino nel pieno rispetto delle direttive Asl. I volontari hanno gestito la logistica, e le dott.sse Raffaella Casalena e Daniela Bosco hanno messo a disposizione la loro professionalità per realizzare le varie attività. L’iniziativa si è svolta nella sede CRI di via Pescara a Miracoli (ex scuola elementare) ed ha avuto una buona risposta da parte della cittadinanza.

Data la buona affluenza lo screening si ripeterà domenica 20 febbraio, sempre nella sede di via Pescara, dalle 9 alle 18 a fronte di un'offerta di cortesia di 5,00 euro per i bambini e di 10uro per gli adulti. La cittadinanza è invitata a partecipare.